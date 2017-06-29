Портовик – профессия престижная

30 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - В первое воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День работников морского и речного флота.

Его отмечают тысячи жителей Мурманска – города, который возник более 100 лет назад, как незамерзающий порт и ворота в российскую Арктику. Жизнь многих мурманчан связана с морем и с портовой отраслью.

Мурманский морской торговый порт является крупнейшей стивидорной компанией Арктического бассейна, главной заполярной гаванью нашей страны, современным, высокопроизводительным предприятием и надежным социальным партнером.

К профессиональному празднику портовики подходят с достойными производственными показателями. Грузооборот ПАО «ММТП» в первом полугодии 2017 года превысил 7,5 миллионов тонн, что на 5,8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. У причалов порта с начала года прошли обработку 133 судна, подавляющее большинство которых – гигантские сухогрузы водоизмещением порядка 100 тысяч тонн.

На предприятии реализуется масштабная программа технического перевооружения, на производственные площадки поступает современная высокопроизводительная техника и новое крановое оборудование, модернизируются причальные сооружения, развивается система подъездных железнодорожных путей, ведется строительство объектов экологической инфраструктуры.

Особое внимание уделяется вопросам повышения квалификации сотрудников, охране труда и производственной безопасности. В 2016 году в учебно-курсовом комбинате ПАО «ММТП» прошли профессиональную подготовку 306 человек по рабочим специальностям, еще 837 рабочих и 750 человек инженерно-технического персонала смогли повысить свою квалификацию.

Средняя заработная плата сотрудников ПАО «ММТП» с начала текущего года составила более 76 тысяч рублей, что на 30% выше уровня заработной платы по отрасли. При этом предприятие обеспечивает всех работников весомым социальным пакетом - ежегодно на содержание объектов социальной сферы и выполнение программ социального характера расходуется свыше 100 миллионов рублей. Неудивительно, что текучесть кадров в ПАО «ММТП» практически отсутствует. Здесь работают десятки трудовых династий, настоящие профессионалы своего дела, специалисты высочайшей квалификации.

Невозможно представить Мурманск без взметнувшихся в небо стрел портальных кранов и причалов, уходящих в холодные воды Кольского залива. И дело здесь не только в романтике. Перевалка грузов в торговом порту является важнейшей экономической специализацией Мурманска, основой его финансовой и социальной стабильности.

«Мы любим свой город, гордимся его удивительной историей, стремимся делать все, чтобы он богател, развивался, чтобы слава о трудовых подвигах его жителей все так же привлекала внимание людей во всех частях света», - отмечает генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Портовики поздравляют с профессиональным праздником всех мурманчан, ветеранов портовой отрасли, своих коллег и партнеров, желают новых побед и достижений, стабильности и процветания нашему заполярному региону и его столице!