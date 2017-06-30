В России появится единый телефон справочной службы — 122

30 Июня 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - В России появится единый для всех регионов короткий номер телефона справочной службы — 122. Минкомсвязи подготовило проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации.

Сегодня в каждом регионе действует своя городская справочная служба, единого короткого номера для таких сервисов пока нет. В единой справочной города Москвы «Известиям» рассказали, что могут предоставить информацию по деятельности исполнительной власти столицы, и подтвердили, что справка предоставляется только по городу.

Внедрение другого единого для всей России телефонного сервиса — службы экстренной помощи 112 — началось еще в 2013 году и продолжается до сих пор. Например, в Санкт-Петербурге система заработала только в июне нынешнего года, а в Свердловской области пока только объявили конкурс на ее создание. Согласно федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», к 2017 году номер 112 должен быть доступен в 74 регионах страны. Общий объем финансирования программы в 2013–2017 годах должен был составить 15,1 млрд рублей.

Фото: TASS/Frank May