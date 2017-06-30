Почти на 9% сократилась рождаемость в Мурманской области

30 Июня 2017 года, 13:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – За пять месяцев 2017 года в Мурманской области родилось 32554 человек, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Число умерших сократилось на 5,4% и составило к концу отчётного периода 3585 человек. Естественная убыль населения составила 331 человек, свидетельствуют данные Росстата. Коэффициент младенческой смертности увеличился с 4,5 до 5,2 на 1000 родившихся.

Отмечается сокращение числа умерших от новообразований – на 9,7%, а также болезней системы кровообращения – на 7,5%. От внешних причин погибли 373 человека, в том числе 14 покончили жизнь самоубийством, 11 были убиты ещё 12 погибли в ДТП.