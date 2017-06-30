Правительство может сократить расходы на Арктику в 17 раз

30 Июня 2017 года, 13:57

РОССИЯ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – От госпрограммы по развитию Арктики продолжают отрезать куски – расходы на данный регион вновь предлагается сократить. Ранее стало известно, что Минэкономразвития предложило сократить объём средств, которые планируется направиться на реализацию программы, с 209 до 51 млрд рублей. Сейчас стало известно, что в правительстве прошли ещё несколько совещание, итогом которых стало предложение сократить финансирование программы до 12 млрд рублей, пишет РБК.

Планируется, что больше половины урезанной программы — 7 млрд из 12 млрд рублей будет израсходовано на проектирование и строительство ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» для «Росгидромета». Еще 25% программы (3 млрд руб.) решено направить на модернизацию Жатайской верфи в Якутии на реке Лене.

Еще 1 млрд рублей планируется предоставить Росгвардии на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в Арктике.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ / ТАСС