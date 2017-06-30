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Главная » НОВОСТИ » Hainan Airlines: 10 лет успешных полетов в Санкт-Петербург
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 14:12

Hainan Airlines: 10 лет успешных полетов в Санкт-Петербург


ПЕТЕРБУРГ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – На этой неделе авиакомпания Hainan Airlines и аэропорт Пулково отметили десятилетие открытия регулярных прямых полетов перевозчика по маршруту Санкт-Петербург – Пекин. Авиакомпания Hainan Airlines начала регулярные перелеты в Питер в 2007 году. «Это было знаковым событием для нас. Мы открыли регулярное авиасообщение между Пекином и Петербургом в год Китая в России», – подчеркнул Мэн Чэнь, генеральный директор представительства Hainan Airlines в Санкт-Петербурге.

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«Обладатель пяти звезд Skytrax, Hainan Airlines – единственный перевозчик, выполняющий регулярные прямые полеты из аэропорта Пулково в столицу Китайской Народной Республики. Мы гордимся тем, что качественный продукт, предлагаемый одной из лучших авиакомпаний мира, уже десять лет доступен пассажирам аэропорта Пулково. За время полетов в Санкт-Петербург на прямых рейсах между Пекином и городом на Неве обслужено почти 360 тыс. пассажиров. Спрос на перелеты между Россией и Китаем продолжает расти, и мы уверены, что рейсы Hainan Airlines из Пулково будут еще более востребованы как у туристов, так и у бизнес-путешественников», – отметил на пресс-конференции Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

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Приземлившийся Airbus из Пекина по традиции встретили водной аркой из пожарных брандспойтов – знак уважения в авиации. Не менее торжественно поздравили экипаж: угощали хлебом-солью, вручили цветы. А пассажиров, вылетавших в Пекин в этот день, на стойках регистрации ждали сладкие подарки от аэропорта и авиакомпании.

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Сегодня Hainan Airlines входит в TOP 10 авиакомпаний мира, занимая 9-ю строчку, является 4-м по количеству воздушных судов и 2-м по объему доходов авиаперевозчиком в Китае. В 2016 г. авиакомпания обслужила на линии 59,3 тыс. человек, что на 23% больше показателя 2015 г. Доля Hainan Airlines в общем объеме прямого пассажиропотока между Пекином и Петербургом с учетом чартерных рейсов в 2016 г. превысила 61%.

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В летнюю навигацию 2017 г. частота полетов перевозчика из Пулково в столицу КНР в периоды пикового спроса возрастет до 7 рейсов в неделю. Для сравнения ‒ в летний сезон 2016 г. выполнялось в среднем 3 рейса в неделю. Перелеты осуществляются на комфортабельных воздушных судах A330-300, рассчитанных на 292 пассажира.

Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в маршрутной сети Пулково и по объему перевозок – самой востребованной из стран Азии, куда из аэропорта есть прямые регулярные рейсы. По итогам 2016 г. общий прямой пассажиропоток между Петербургом и городами КНР составил 169,6 тыс. пассажиров. Это на 82% больше, чем в 2015 году. По результатам 5 месяцев 2017 г. показатель составил 40,7 тыс. человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Тем не менее, существующий спрос и потенциал рынка все еще значительно превосходят предложение.

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В летний сезон 2017 г. из Пулково выполняются прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Урумчи, Шанхай, есть чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй. Также появился первый рейс по маршруту, соединяющему Китай и Европу: из города Ухань можно не только совершить прямой перелет в Санкт-Петербург, но и сделать пересадку для дальнейшего путешествия в Льеж.

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Hainan Airlines на протяжении 7 лет подряд (2011-2017) удостаивается звания «пятизвездочной» авиакомпании по версии Skytrax и занимает третье место в рейтинге самых безопасных авиакомпаний мира (немецкое статистическое бюро JACDEC). Также авиакомпания завоевала такие почетные награды, как «Лучшая авиакомпания Китая», «Лучшая авиакомпания в Китае по обслуживанию», «Лучший бизнес-класс в Азии».

Фото: М. Паламарчук, А. Шемякин

 

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