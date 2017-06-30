В Мурманской области проходит традиционный слет мототуристов «Мотобухта»

30 Июня 2017 года, 14:28

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - С 30 июня по 2 июля на территории Терского района при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества состоится 8-й мотослет «Мотобухта – 2017». Это традиционный слет мототуристов, проводящийся на Кольском полуострове с 2010 года. За свою историю «Мотобухта» несколько раз меняла место проведения, давая возможность гостям слета познакомиться со всем многообразием природы Заполярья.

На «Мотобухту – 2017» ожидается приезд примерно двухсот мотоциклистов из различных регионов России. После основных мероприятий на берегу Белого моря самые стойкие мотопутешественники отправятся к Баренцеву морю – в Териберку и на полуостров Рыбачий.