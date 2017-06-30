Календарь праздничных и памятных дат на июль 2017 года

30 Июня 2017 года, 15:26

1 – День ветеранов боевых действий, неофициальный.

С 2009г. также – День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Отмечается в ряде городов России.

В 2009г. более 3000 россиян – участников боевых действий в Афганистане и Чечне, в странах Латинской Америки, Азии и Африки обратились к Правительству РФ с просьбой официально учредить День памяти ветеранов боевых действий. Однако, по мнению властей, подобный праздник уже существует – 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но инициаторы новой даты уверены, что у всех ветеранов должна быть общая дата, не связанная только с окончанием афганской войны. И, в отличие от 22 июня – Дня памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны, она должна быть посвящена локальным конфликтам. В нашей стране много ветеранов, рисковавших своими жизнями и здоровьем в интересах Родины уже после Великой Победы. Они также достойны признания и уважения.

1 – День сотрудника отдела налоговых преступлений (ОНП) (ранее – Федеральной службы налоговой полиции) МВД РФ.

1 – Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives).

Установлен 16.12.1992г. Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1995г., в котором исполнилось 100 лет со дня создания Международного кооперативного альянса, в первую субботу месяца.

1 – День Достоевского.

Отмечается с 2010г. по инициативе поклонников великого русского писателя в первую субботу месяца, особенно широко – в Санкт-Петербурге. Дата праздника привязана к первым словам романа Достоевского «Преступление и наказание»: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…».

1 – Международный день Днепра, неофициальный экологический праздник.

Проводится с 2003г.в первую субботу месяца в городах Украины, России и Белоруссии, расположенных в бассейне реки.

Днепр занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна после Волги и Дуная.

2 – День работников морского и речного флота.

Первоначально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 01.10.1980г. и проводится в первое воскресенье месяца. 18.07.1924г. постановлением Совета Труда и Обороны было образовано Акционерное общество "Совторгфлот", объединившее транспортные суда, принадлежащие различным ведомствам и акционерным обществам, порты, судоремонтные заводы, учебные заведения и сеть обслуживающих предприятий.

В Мурманске праздник отмечается коллективом Мурманского морского пароходства.

25 июня отмечается Международный день моряка – День мореплавателя.

2 – Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day). Отмечается с 1995г. по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) в день ее образования в Париже 2 июля 1924г.

2 – Всемирный день НЛО (World UFO Day) или День уфолога.

В ночь со 2 на 3 июля 1947г. в пустыне рядом с городком Розуэлл (штат Нью-Мексико, США) упал странный объект. По официальной версии, это был радиолокационный метеозонд, но многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Событие получило широкий общественный резонанс, именно с него началась история уфологии.

Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО – «неопознанный летающий объект».

3 – День ГАИ – День ГИБДД МВД РФ.

Объявлен приказом министра МВД РФ Р.Нургалиева № 502 от 03.07.2009г.

В этот день в 1936г. Совнарком СССР утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».

Первые единыe пpaвилa дopoжнoгo движeния cтaли дeйcтвoвaть в CCCP c 01.01.1961г.

3 – День Независимости (День Республики) – государственный праздник Республики Белорусь.

Объявлен декретом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 1996г. по итогам республиканского референдума.

Установлен в честь освобождения столицы Белоруссии – Минска от гитлеровских захватчиков 03.07.1944г.

Ранее, с 1991г., День Независимости отмечался 27 июля – по дате принятия Декларации о суверенитете Белоруссии в 1991 г. Республика провозгласила свою независимость от Советского Союза 25.08.1991г., но формально независимость была получена 26.12. 1991г. в связи с распадом СССР.

6 – Всемирный день поцелуя (World Kiss Day).

В 2010г. ООН придала празднику официальный статус.

Считается, что он придуман в Великобритании в конце XIX века.

7 – День воинской славы России – День победы русского флота в Чесменском сражении (1770 год).

Отмечается в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» № 115-ФЗ от 10.07.2012г.

Чесменская битва произошла 5-7.07.1770г. в Чесменской бухте на западном побережье Турции между двумя российскими эскадрами под общим командованием графа Алексея Орлова одной стороны и турецким флотом.

7 – Всемирный день шоколада (World Chocolate Day).

Всемирный день шоколада в июле отмечается дважды, второй раз – спустя четыре дня, 11 июля.

Родиной Всемирного дня шоколада, отмечаемого 7 июля, считается Европа: согласно мнению некоторых историков, современные шоколадные плитки были впервые представлены здесь 7 июля 1847 года Джозефом Фраем, английским производителем шоколада. Он был первым, кому пришла в голову идея добавить растопленное масло какао в шоколадную массу, что сделало ее более пластичной и позволило придавать желаемую форму.

Кроме того, Международный день шоколада празднуют также 4 сентября.

7 – Рождество Иоанна Предтечи – православный праздник.

Посвящен рождению святого Иоанна – крестителя Иисуса Христа.

Совпадает с языческим торжеством летнего солнцестояния – праздником Ивана Купала.

8 – Всероссийский День Семьи, Любви и Верности.

Установлен в 2008г. Советом Федерации РФ по инициативе жителей города Мурома и отмечается в православный праздник – День памяти святых князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев – подвижников благочестия XIII века, ставших на Руси покровителями семьи и влюбленных.

Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая.

8 – Всемирный день борьбы с аллергией.

Учрежден в 2005г. по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

9 – День рыбака.

Официально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 03.05.1965г. и празднуется во второе воскресенье месяца.

Однако впервые День рыбака отмечался в Мурманске годом ранее. В соответствии с постановлением Мурманского обкома КПСС и исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся он был проведен 21.06.1964г. В этот день в 1920г., после освобождения Архангельска и Мурманска от интервентов, в первый промысловый рейс вышел траулер «Зубатка» под командованием капитана Ф.М. Михова.

Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня.

9 – День действий против рыбной ловли в России.

Учрежден в 2003г. вторым Всероссийским съездом защитников прав животных, проходившего с 1 по 15 июля в Анапе. Экологическая дата приурочена ко Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Проводится в основном в черноморских городах.

9 – День Российской почты.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 944 от 16.05.1994г., учитывая роль российской почты в историческом развитии Российского государства, и проводится во второе воскресенье месяца.

Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии, основанной по Указу Петра I в 1694 году для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском, где была заложена первая российская судостроительная верфь. Почтовая линия проходила по маршруту: Москва – Переславль Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Вологда – Архангельск.

10 – День воинской славы России: победа русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).

Установлен Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 13.03.1995г.

После того, как в ходе Великой Северной войны Петр I отвоевал у шведского короля Карла XII Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. Но неблагоприятные климатические условия вынудили Карла повести свою армию на Москву с юга, через Украину. Полтавская битва – решающий эпизод Северной войны – состоялась 27.06 (08.07).1709г. В результате Полтавской битвы армия шведского короля Карла XII перестала существовать. Сам король с помогавшим ему украинским гетманом Мазепой скрылся на территории Османской империи. Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.

11 – Всемирный день народонаселения (World Population Day).

Учрежден ООН в 1989г. после того, как 11.07.1987 года население Земли составило примерно 5 миллиардов человек – этот день был условно назван Днем пяти миллиардов.

В 20-ю годовщину Дня пяти миллиардов – 11.07.2007г. – мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. По прогнозам ООН в 2050г. на Земле будут проживать от 7,9 до 10,9 миллиарда человек.

11 – Всемирный день шоколада (World Chocolate Day).

Впервые был придуман и проведен во Франции в 1995г.

Кроме того, Всемирный день шоколада празднуют также 7 июля, а Международный день шоколада – 4 сентября.

По одной из распространенных версий, первыми научились делать шоколад ацтеки, они называли его «пищей богов».

11 – День художника по свету (светооператора).

Неофициальный профессиональный праздник художников, дизайнеров по свету. 11.07.1874г. русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, а также в Индии и Австралии.

12 – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Праздник появился в 20-х годах XX века – после появления профессии. Профессия стюарда возникла в Германии в 1928г., когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова (США). В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15.05.1930г. рейсом Сан-Франциско – Шайенн.

12 – День фотографа.

По одной из версий, проводится в день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа. Когда он упал под тяжестью креста, она подбежала к нему, напоила и отерла струи пота и крови с лица. После этого на ткани запечатлелся лик Спасителя, а христианка вошла в историю как «создательница» первой фотографии.

Согласно другой версии, дата праздника приурочена ко дню рождения Джорджа Истмена, американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

Первую фотографию в мире – «Вид из окна» – сделал в 1826г. француз Жозеф Нисефор Ньепс.

12-14 – День фьорда – международный экологический праздник скандинавских стран, где есть фьорды.

Впервые проведен в 1991г. в Дании.

Фьорд (фиорд) – узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего, в десятки) раз превосходит ширину. Берега фьорда в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров.

К глубочайшим фьордам в мире относят Согне-фьорд в Норвегии, глубина которого составляет 1308 метров. Он же и самый длинный в континентальной Европе – 219 километров.

В принципе к фиордам можно отнести и Кольский залив, его особенностью являются не очень высокие и не всегда скалистые берега.

12 – День апостолов Петра и Павла – православный праздник.

Накануне заканчивается Петров пост.

15 – Всемирный день навыков молодежи.

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 11.11.2014г. по инициативе делегации Шри-Ланки, обеспокоенной уровнем роста безработицы среди молодежи.

16 – День металлурга.

Впервые установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.09.1957г. – за важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны. Отмечается в третье воскресенье месяца.

Широко отмечается в городах, где построены металлургические предприятия, в т.ч. в Мурманской области: в Мончегорске и в Печенгском районе – местах расположения предприятий Кольской ГМК холдинга «Норильский никель», и в Кандалакше, где работает Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ) компании РУСАЛ.

17 – День авиации Военно-морского флота России.

Установлен приказом Главкома ВМФ Ф.Громова в 1995г.

17.07(4.07)1916г. четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота одержали победу в бою с четырьмя немецкими самолетами над морем.

17 – День международного правосудия (Всемирный день международного уголовного правосудия).

В этот день в 1998г. был принят Римский статут Международного уголовного суда. Римский статут – основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС). Работы над ним документом начались в 1948г., но только через полвека состоялось его официальное принятие. Участниками Римского статута МУС стали 111 государств.

17 – День этнографа в России – профессиональный праздник представителей различных этнографических школ.

Введен в честь дня рождения этнографа и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая (05 (17).07.1846г.).

Впервые проводился в СПбГУ, активно отмечается с 70-80-х годов XX века.

Середина июля является традиционным временем проведения этнографических практик.

18 – Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day). Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009г. в знак признания вклада бывшего первого президента Южно-Африканской Республики в дело мира и свободы.

18 – День создания органов государственного пожарного надзора.

Отмечается сотрудниками органов госпожнадзора с 2007г.

18.07.1927г. ВЦИК и Совнарком утвердили «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР», разработанное Всероссийским совещанием пожарных в мае 1926г.

18 – Всемирный день слушания.

Проводится по инициативе Всемирного проекта слушания – некоммерческой организации, деятельность которой направлена на понимание мира и природы, культуры и общества посредством слуха.

Дата праздника выбрана в честь дня рождения канадского композитора, учителя музыки, писателя, художника, философа и защитника окружающей среды Рэймонда Мюррея Шейфера, которого считают основателем современной науки акустической экологии.

19 – День без купальников.

Учрежден Международной федерацией натуризма. Проводится в государствах, в которых нахождение без одежды в общественных местах не преследуется законом. Россия легализовала натуризм в 1995г.

По традиции в этот день натуристы посещают специальные пляжи, на которых разрешено полное оголение.

20 – Международный день шахмат (International Chess Day).

Установлен 20.07.1966г. решением ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации. Отмечается в день основания ФИДЕ 20.07.1924г. во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр.

20 – Международный день торта (International Cake Day).

Посвящён дружбе и миру между людьми, странами, народами и проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».

Проводится по инициативе «Миланского Клуба» Королевства Любви – сообщества друзей, членами которого являются увлеченные творческие натуры.

Впервые в международном масштабе отмечался 20.07.2011г. Основоположниками международного праздника стали Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США.

22 – День работников торговли – профессиональный праздник работников, занятых в сфере торговли.

Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966г. и отмечался в четвертое воскресенье июля. Однако в конце 80-х годов он был объединен с профессиональными праздниками работников еще двух отраслей и уже как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства был перенесен на третье воскресенье марта. Тем не менее, многие торговые организации продолжали отмечать праздник «по старинке» – в четвертое воскресенье июля. Наконец, три года назад, специальным Указом Президента РФ В.В.Путина от 7 мая 2013 года "О Дне работника торговли" праздник вновь был возвращен в июль – только не на воскресенье, а на четвертую субботу месяца.

Всемирный день справедливой торговли отмечается во вторую субботу мая.

22 – Всемирный день мозга.

Учрежден Всемирной федерацией неврологии для повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга.

22 – На широте Мурманска заканчивается Полярный день. Начался 23 мая.

23 – Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day).

Учрежден Международной китобойной комиссией (IWC) в 1986г.

23.07.1982г. IWC проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов, начиная с сезона 1985/1986гг. Запрет вступил в силу 19.02.1986г. Этот день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

19 февраля отмечают ещё один праздник – Всемирный день китов.

24 –День кадастрового инженера в России, профессиональный праздник всех исполнителей кадастровых работ.

Учрежден по инициативе саморегулируемой организации некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры».

24.07.2007г. был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

24 – День рождения растворимого кофе.

24.07.1938г. на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe».

Технологию преобразования плодов кофейного дерева в растворимый порошок первым придумал японский химик Сатори Като в 1901г.

25 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации – профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений МВД РФ, Федеральной службы безопасности. Отмечается с 2014г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов следствия Российской Федерации».

25.07.1713г. был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского», руководителем которой назначен гвардии майор Семеновского полка Михаил Иванович Волконский. Следственная канцелярия стала первым государственным органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.

25 – День речной полиции в России.

25.07.1918г. издан декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции».

Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение появилось во второй половине XIX века – проект о ее создании, как отдельного ведомства, был утвержден императором России Александром II в июне 1867г.

25 – Профессиональный праздник врачей-репродуктологов и эмбриологов. Отмечается в день рождения первого ребенка, зачатого искусственным путем – Луизы Браун (1978). Рождение Луизы явилось результатом 12-летней исследовательской работы докторов Роберта Эдвардса и Патрика Стептоу.

26 – День парашютиста, неофициальный.

26.07.1930г. группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым под Воронежем впервые совершила серию прыжков с самолетов. Для прыжков использовались парашюты конструкции русского изобретателя Глеба Котельникова. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Отмечается профессионалами и любителями парашютного спорта.

26 – День эсперанто – первого в мире искусственного языка.

26.07.1887г. изобретатель языка Людвиг Заменгоф опубликовал в Варшаве учебник по эсперанто – так называемую «Первую книгу».

28 – День крещения Руси – памятная дата России.

Установлен по инициативе Русской православной церкви Указом Президента РФ Д.В. Медведева от 01.06.2010г., утвердившим поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Отмечается в день памяти князя Владимира (Владимир Красное Солнышко), внука великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе.

Православный праздник – День равноапостольного великого князя Владимира.

На Украине с 2008г. – День крещения Киевской Руси-Украины, государственный праздник.

28 – День системного администратора (День сисадмина) – праздник администраторов корпоративных и домашних сетей, почтовых систем, программных комплексов. Отмечается во многих странах мира в последнюю пятницу месяца.

28 – Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day).

Впервые проведен в 2008г. по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом, первоначально отмечался 19 мая. С 2011г. внесен в календарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и перенесен на 28 июля – день рождения Баруха Бламберга, американского врача и ученого, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965г. вируса гепатита и скончавшегося в 2011г.

28 – День PR-специалиста.

Отмечается российским PR-сообществом (PR – Public Relations – связи с общественностью) по дате внесения квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) постановлением министра труда и социального развития РФ (28.07.2003).

29 – Международный день тигра.

Учрежден в 2010г. на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения Дня выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей.

30 – День Военно-Морского Флота, памятный день в Вооруженных Силах РФ. Первоначально установлен постановлением Совета Народных комиссаров и ЦК ВКП(б) от 22.07.1939г.

Впервые отмечался как День Военно-Морского Флота Союза ССР 24.07.1939г., был фиксированным – 24 июля, по одной из версий, по дате рождения Наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова – 24 (11).07.1904г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980г. № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» перенесен на последнее воскресенье июля.

Указом Президента России В.В.Путина от 31.05.2006г. № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» День Военно-Морского Флота Российской Федерации установлен, как памятный день в Вооружённых силах РФ.

30 – Международный день дружбы (International Day of Friendship).

Установлен 65-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 27.04.2011г.

Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны.

30 – Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013г.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).