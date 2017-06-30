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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске проложен экологический маршрут
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 16:00

В Мурманске проложен экологический маршрут


МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в сквере на площади Пять углов проложен экологический маршрут. Первыми по нему прошли школьники из летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии №8.

Экскурсию для ребят с остановками у основных ботанических и культурно-исторических объектов сквера провели разработчики маршрута: Ольга Макарова – заслуженный эколог Российской Федерации, кандидат биологических наук, автор более трехсот научных публикаций, и Елена Дудакова – эколог, автор и соавтор более пятидесяти публикаций и книг по краеведению, истории народного образования.

Повторить экскурсию по маршруту может любой желающий – в этом помогут установленные в сквере информационные таблички. Электронные версии брошюр с познавательными очерками о Мурманске, фотографиями растений и птиц, которых можно встретить в городе, размещены на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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