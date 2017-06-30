Яндекс изучил траты россиян в соцсетях

30 Июня 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Аналитики сервиса Яндекс.Деньги изучили траты жителей Северо-Запада в социальных сетях. Выяснилось, что за прошедшие полгода траты на платные опции выросла на 25%, чем за аналогичный период годом ранее, а число платежей возросло на 10%.

Самые популярные соцсети, где оставляют деньги жители СЗФО – «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В среднем единовременная покупка составляет уже 840 рублей, хотя годом ранее она не превышала 760 рублей. Отмечается, что каждый пользователь совершает в среднем пять платежей в полугодие. Жители Северо-Запада оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ-рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы.

В исследовании учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов СЗФО.