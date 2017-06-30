Мурманскому филиалу Росморпорта передан выносной автоматизированный радиотехнический пост

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - В хозяйственное ведение Мурманского филиала Росморпорта передан выносной автоматизированный радиотехнический пост, расположенный на западном берегу Кольского залива в районе микрорайона Абрам-Мыс
Выносной АРТП предназначен для получения радиолокационной информации о движении судов в Кольском заливе и передачи ее в автоматическом режиме в центр управления движением судов. После передачи АРТП Мурманскому филиалу он интегрирован в состав единого имущественного комплекса СУДС Кольского залива.