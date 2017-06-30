Строительство Мурманского филиала Нахимовского училища идёт по графику

30 Июня 2017 года, 18:45

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай проверил ход строительства комплекса зданий филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В осмотре площадке также приняли вице-губернатор Игорь Бабенко и глава администрации города Андрей Сысоев.

Строительные работы на площадке идут полным ходом, а них задействованы более 600 человек и 68 единиц техники. Монолитный каркас всех объектов первой очереди возведён полностью идут работы по прокладке инженерных сетей – уложено 658 метров теплотрассы и 800 метров водовода.

«Мы еженедельно осуществляем контроль: командование Северного флота, администрация города Мурманска и Мурманской области – работаем во взаимодействии. Это один из тех объектов, где всё идёт по графику, без отставания. Я удовлетворён», - рассказал журналистам Николай Евменов.

Через два месяца училище откроет свои двери для учеников. Уже сейчас подано около 500 заявлений, но только 240 из них попадут в первый набор. Всего же здесь будут заниматься 560 человек.

Помимо учащихся идёт набор и преподавательского состава. В основном учителей набирают из Мурманска, но к кандидатам предъявляются определённые требования. Стаж работы – главное условие, но военная направленность учебного заведения тоже накладывает некоторые ограничения. По словам командующего Северным флотом уже через пару недель можно будет примерно назвать, сколько человек будут трудиться здесь в качестве преподавателей.

Помимо строительства самого училища внимание уделяется и тому, что находится вокруг него. Прилегающую территорию планируется облагородить. На следующей неделе в администрации Мурманска запланировано выездное совещание, в ходе которого нужно будет решить, как наводить порядок.

«Конечно, сегодня нам очень важно, чтобы не только внутри было красиво, но и по внешнему периметру. Есть мысли часть прилегающей территории передать в распоряжение МАУК «Мурманские городские парки и скверы», чтобы мы могли облагородить и сделать всё красиво», - сказал Андрей Сысоев.

«Я думаю, получится жемчужина для Мурманска. Есть взаимодействие с городскими властями, естественно вокруг всё будет соответствовать этому учебному заведению», - отметил Николай Евменов.