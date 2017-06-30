В Заполярье до +25°

МУРМАНСК/ 1 июля/ БИ-ПОРТ - В Заполярье сегодня ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +17+22°, в центральных районах области до +25.
Как обещают синоптики, 1-2 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+24°.
Сейчас в Мурманске +19°, Ветер: ю 4-7 м/с; Давление: 756 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.
Фото: Twitter