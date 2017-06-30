Дмитрий Медведев простился с Гельмутом Колем

01 Июля 2017 года, 15:07

МИР/ 1 июля- Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал дань памяти экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, передает РИА «Новости».

Медведев поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего канцлера, и почтил его память минутой молчания.

Вслед за главой кабмина попрощаться с Колем зашла вдова первого президента России Наина Ельцина. Российский премьер также оставил запись в книге соболезнований.

Церемония прощания с Колем проходит в здании Европейского парламента в Страсбурге.

Медведев и Наина Ельцина прибыли в Страсбург на одном самолете. Вдова первого президента России прилетела на церемонию по личному приглашению семьи Коль.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли «отцом объединения Германии», ведь исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев