Главком ВМФ рассказал о планах кораблестроения

01 Июля 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 1 июля - Государственная программа военного кораблестроения в России осуществляется с учетом опережения тенденций мирового кораблестроения, заявил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев, передает РИА «Новости» со ссылкой на вестник Международного военно-морского салона.

«Мы должны работать на опережение мировых тенденций кораблестроения. Для того чтобы ВМФ обладал возможностями реагировать на любые угрозы в Мировом океане, мы совместно с кораблестроителями должны идти на несколько шагов вперед и уже сейчас смотреть в дальнюю перспективу. С этим учетом реализуется государственная программа военного кораблестроения на период до 2050 года», — сказал он.

Королев отметил, что в ближайшее десятилетие надводные и подводные корабли ВМФ России будут обладать более совершенными возможностями по маневренности и управляемости.

Фото: © РИА Новости / Александр Хроленко