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Главная » НОВОСТИ » Главком ВМФ рассказал о планах кораблестроения
 
 
 
 
01 Июля 2017 года, 14:00

Главком ВМФ рассказал о планах кораблестроения


РОССИЯ/ 1 июля - Государственная программа военного кораблестроения в России осуществляется с учетом опережения тенденций мирового кораблестроения, заявил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев, передает РИА «Новости» со ссылкой на вестник Международного военно-морского салона.

«Мы должны работать на опережение мировых тенденций кораблестроения. Для того чтобы ВМФ обладал возможностями реагировать на любые угрозы в Мировом океане, мы совместно с кораблестроителями должны идти на несколько шагов вперед и уже сейчас смотреть в дальнюю перспективу. С этим учетом реализуется государственная программа военного кораблестроения на период до 2050 года», — сказал он.

Королев отметил, что в ближайшее десятилетие надводные и подводные корабли ВМФ России будут обладать более совершенными возможностями по маневренности и управляемости.

Фото: © РИА Новости / Александр Хроленко

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