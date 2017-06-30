В Заполярье потеплеет до +28°

02 Июля 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18+23°, на западе и в центральных районах области до +28°.

Как сообщают синоптики, 2 июля наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+24°.

Температура воды на реках и водохранилищах равна 7-12°, на горных реках 2-7°, на водохранилище Серебрянском 2°.

Сейчас в Мурманске до +16; Ветер: ю 6-10 м/с; Давление: 752 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.