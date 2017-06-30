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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье потеплеет до +28°
 
 
 
 
02 Июля 2017 года, 11:25

В Заполярье потеплеет до +28°


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается  переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18+23°, на западе и в центральных районах  области до +28°.

Как сообщают синоптики, 2 июля наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+24°.

Температура воды на реках и водохранилищах равна 7-12°, на горных реках 2-7°, на водохранилище Серебрянском 2°.

Сейчас в Мурманске до +16; Ветер: ю 6-10 м/с; Давление: 752 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.

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