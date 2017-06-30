В России повысили МРОТ

02 Июля 2017 года, 12:30

РОССИЯ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июля 2017 года вырос с 7,5 тыс. до 7,8 тыс. руб. в месяц.

Это повышение предусмотрено федеральным законом, подготовленным Минтрудом России в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Минтруда, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты «серой» заработной платы.