Владимир Путин утвердил продолжительность рабочего дня несовершеннолетних

02 Июля 2017 года, 13:30

РОССИЯ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в регулирование продолжительности рабочего дня несовершеннолетних. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, лица, которые получают общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 14 до 15 лет в период каникул могут работать не более 4 часов в сутки, в возрасте от 15 до 16 — 5 часов, а от 16 до 17 — 7 часов.

Подростки, которые совмещают работу и учебу в течение учебного года, в возрасте от 14 до 16 лет могут работать 2,5 часа в сутки, а от 16 до 18 — 4 часа.