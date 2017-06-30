Водолазы готовятся к учениям на затонувшем «Томас Дональдсон

02 Июля 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота завершили цикл подготовки к проведению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон».

В спусках на глубины до 60 метров будут задействованы 15 водолазов отряда. В июне в губе Варламова они прошли тренировки на, так называемой, эпроновской выгородке - макете корпуса подводной лодки, лежащей на грунте на глубине 45 метров. Провели необходимое количество спусков под воду для выполнения работ на различных глубинах, а также повышали физиологическую натренированность в барокамере, где создавалось давление в 10 атмосфер, соответствующее 100-метровой глубине.

Также отработали различные способы проведения декомпрессии после работы на предельной глубине – 60 метров. В том числе один из наиболее удобных, при котором водолаз безостановочно поднимается с 12 метров, а затем быстро (в течение 3 минут) помещается в барокамеру, где создаётся соответствующее давление воздуха для продолжения прерванного процесса декомпрессии организма.

Отметим, что даже при современном уровне развития робототехники, предназначенной для ведения подводно-технических работ под водой, наиболее сложные операции на доступных глубинах (до 60 метров) выполняются водолазами.

В 2017 году тактико-специальное учение по проведению подводно-технических работ на глубине в Баренцевом море, а именно - на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон», состоится в первой половине июля.

Командование Северным флотом планирует организовать подъем иторической военной техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, которая находится в трюмах затонувшего транспорта. В прошлые годы специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота были успешно подняты со дна Баренцева моря несколько танков «Шерман» инженерных машин, артиллерийские установки, паровая лебёдка и паровоз.