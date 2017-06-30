Владимир Путин расширил полномочия ФСО

02 Июля 2017 года, 16:30

МОСКВА/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Федеральной службы охраны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла закон 21 июня, Совфед одобрил его 28 июня.

Закон дает ФСО право принимать меры для защиты персональных данных охраняемых службой лиц, а также ограничивать движение на тех трассах, где проезжают охраняемые лица.

Также, согласно принятому закону, ФСО имеет право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».