На «Смоленске» прошло занятие по приему курсовой задачи

02 Июля 2017 года, 16:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - Командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота сдавали курсовую задачу по организации плавания подводной лодки в море в надводном и подводном положении в простых и сложных условиях обстановки. Занятие прошло в Баренцевом море на атомном подводном ракетном крейсере «Смоленск» под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Экипаж АПРК «Смоленск» отработал вопросы, связанные с подготовкой подводной лодки в базе, проведением допуска корабля к выходу в море и базового допуска к выполнению боевых упражнений.

В рамках практической части экипаж выполнил различные элементы подготовки корабля в море, в том числе ряд подготовительных корабельных боевых учений по организации всех видов обороны подводной лодки и скрытности ее действий. Также проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть.

Затем участники освоили методику приема курсовой задачи командиром соединения с офицерами штаба соединения в ходе контрольного корабельного боевого учения.