Любитель спиртного отобрал деньги у пожилой матери

02 Июля 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратилась 68-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении у нее денег. Потерпевшая пояснила, что безработный 34-летний сын отобрал у нее 2 тысячи рублей. Пожилая мурманчанка рассказала, что не хотела отдавать деньги, так как знала о пагубном пристрастии сына. Попытки остановить алкоголика оказались безуспешными. Взрослый ребенок оттолкнул мать и забрал деньги.

Сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ранее неоднократно судимый житель областного центра признался в содеянном.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мурманчанин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.