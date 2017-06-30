Мурманск: прогноз отключений на 3 июля

МУРМАНСК/ 2 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июля.
С 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА «РОСЛЯКОВО ЮЖНОЕ» (УГОЛЬ) – 8 домов
C 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ ТЦ «РОСЛЯКОВО-1» – 67 домов
С 8 ЧАСОВ 27 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома
С 8 ЧАСОВ 26 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 458 домов
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8.30 3 ИЮЛЯ ДО 16.00 7 ИЮЛЯ – ул. Новосельская, 19
09.00 – 21.00 переулок Казарменный, 2
ул. Ковалева, 10, 12, 14, 18, 20, 20а
ул. Садовая, 3
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.