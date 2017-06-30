Центр Кольского полуострова прогреется до +28 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 3 июля на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +18+23 градусов, в центральных районах области до +28 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-17 м/с.
Температура воды на реках и водохранилищах равна 7-12 градусов, на горных реках 2-7 градусов, на водохранилище Серебрянском 2 градусов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +14 градусов, ветер юго-западный 5-7 м/с.
2-5 июля 2017 года по Мурманской области ожидается IV, на крайнем западе V региональный класс пожарной опасности.