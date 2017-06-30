Штрафы ускорили расселение аварийного жилья в России

03 Июля 2017 года, 08:40

РОССИЯ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Регионы, которые не выполнили программу по переселению граждан из аварийного жилья, вернут в бюджет 540 млн рублей. Минстрою России известно о 46 таких субъектах федерации. Введение денежных штрафов позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве. Ряд экспертов полагает, что штрафы можно было бы ужесточить и распространить на районные администрации, пишут «Известия».

С 2014 года министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий.

Больше всего штрафов за невыполнение программырасселения из аварийного жилья было начислено Архангельской области — 84,9 млн рублей. Тверской области пришлось выплатить 67,3 млн рублей, Коми — 61,5 млн рублей, Карелии — 57,8 млн рублей, Ивановской области — 43,2 млн рублей, Забайкальскому краю — 36,8 млн рублей, Томской области — 37,6 млн рублей, Псковской области — 18,3 млн рублей, Вологодской области — 18,8 млн рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис в разговоре с «Известиями» пояснил, что меры финансовой ответственности были введены, чтобы обеспечить соблюдение регионами сроков расселения из аварийных домов.

«Конечно, эти меры приносят свой результат. Так, после создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со штрафами, среднегодовой темп вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн кв. м ежегодно. Что касается качества предоставляемого жилья— оно также выросло. Снижается доля жилья с выявленными недостатками, причем все недочеты ставятся на контроль до полного их устранения», — рассказал Андрей Чибис.