Через канал Княжегубской ГЭС построят новый мост

03 Июля 2017 года, 09:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области началась реконструкция моста через канал Княжегубской ГЭС. Об этом «Би-порту» сообщили в Упрдор «Кола». Участок реконструкции мостового перехода с 1104 по 1107 км автодороги «Кола» расположен в границах населенного пункта Зеленоборский.

«Автодорога на данном участке извилистая, имеет шесть углов поворота, не соответствует нормативу и по продольному профилю, не обеспечена нормативная видимость. В результате здесь сохраняется повышенная аварийность. Кроме того, габарит моста не обеспечивает безопасный пропуск автомобильного транспорта и пешеходов», - рассказал начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

В этой связи было принято решение о строительстве нового моста и нового прилегающего к нему участка автодороги. Ожидается, что строительные работы завершатся осенью 2019 года.

Существующий мост через канал Княжегубской ГЭС будет отремонтирован, чтобы обеспечить транспортные связи поселка Зеленоборский и подъезд жителей поселка к своим домам. В дальнейшем отремонтированный мост вместе с подходами будет передан на баланс муниципальных органов власти.