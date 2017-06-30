Мы за чистые берега: «Русская аквакультура» освобождает побережье от мусора

03 Июля 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - 30 июня в поселке Ура-Губа стартовал экологический проект «Чистые берега» под эгидой крупнейшей рыбоводческой компании «Русская аквакультура».

Акция приурочена к году Экологии в России и, по словам генерального директора Игоря Соснова, нацелена на сохранение уникальной природы Кольского Заполярья.

Волонтеры в белых бейсболках и ветровках с логотипами «Русской аквакультуры», вооружившись граблями, решили дать бой разгильдяйству и безответственности туристов, оставляющих после себя груды мусора. Поэтому основная работа была сосредоточена возле причала за территорией поселка.

Последствия веселого времяпровождения отдыхающих в виде бутылок, банок, полиэтиленовых упаковок и прочих отходов, аккуратно сгребались и укладывались в мешки.

Было собрано почти 100 мешков мусора, которые были погружены на самосвал и вывезены на утилизацию.

Глава Ура-Губы Юлия Альшевская поблагодарила волонтеров и «Русскую аквакультуру» за помощь и высказалась в пользу дальнейшего сотрудничества с компанией. «Мы очень благодарны «Русской аквакультуре» за тесное сотрудничество, за их помощь, за их поддержку и понимание. Спасибо им огромное, надеемся, что дальше также будем сотрудничать с ними».

Экологическая акция в Ура-Губе, рядом с которой расположены садковые комплексы по разведению атлантического лосося, одно из направлений социальной политики рыбоводческого холдинга в зоне своего экономического присутствия.

Так, совсем недавно силами «Русской аквакультуры» было отремонтировано помещение для местного почтового отделения. Помогать Ура-Губе компания намерена и дальше.

Как уже отмечалось, «Чистые берега» - не одноразовый субботник. «Русская аквакультура» намерена проводить экологические рейды в течение этого лета и начала осени. В ближайших планах уборка пляжа вблизи реки Ура и другие места отдыха на побережье Мурманской области.