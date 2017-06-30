Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»

03 Июля 2017 года, 10:11

Дорогие мурманчане, домики у Форума приглашают в черте города отпраздновать наиболее популярный и любимый для жителей Мурманска праздник – День рыбака.

К услугам жителей и гостей города - двенадцать деревянных беседок с каминами, рассчитанные от 12 до 40 человек, с освещенными площадками и крытыми мангалами. И всё это в окружении красивой северной природы с панорамным видом на город.

В Домиках можно отпраздновать любое торжественное событие: семейный праздник, корпоративные вечеринки, свадьбу, выпускные или просто встретиться с друзьями, – поводов собраться хорошей компанией и приятно провести время много.

Телефон для справок и бронирования: 70-33-53, группа «ВКонтакте».