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В Ковдоре полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в побоях
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Что нового в законодательстве принёс нам июль
 
 
 
 
03 Июля 2017 года, 10:20

Что нового в законодательстве принёс нам июль


РОССИЯ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок в федеральное законодательство, которые напрямую затрагивают жизнь граждан. Так, начиная с июля не выходя из дома можно получить «больничный лист». Листок о нетрудоспособности с согласия пациента теперь будут в электронном виде. При этом документ с электронной подписью медучреждения пересылается сразу работодателю. Выбор, какой больничный оформлять, пока что остаётся за пациентом.

С завтрашнего дня можно приобрести алкогольные напитки можно будет не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, а также по паспорту болельщик. Список документов, с помощью которого можно купить «чего покрепче», расширили из-за правовой коллизии. Дело в том, что аналогичный перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включает в себя водительские права.

С 5 июля беспилотные летательные аппараты тяжелее 0,25, но легче 30 килограммов, придётся регистрировать как гражданские воздушные суда. Об этом говорится в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации». Заявка, которую можно подать через интернет, обойдётся примерно в 300 рублей.

С 8 июля операторы сотовой связи будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью SMS. Закон распространяется и на средства массовой информации. Речь идет об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий.

Вступили в силу поправки в закон о персональных данных. Наказание за их неправильное использование ужесточили. Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20 тысяч рублей, а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей.

Фото: Медвестник

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