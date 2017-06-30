Что нового в законодательстве принёс нам июль

03 Июля 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок в федеральное законодательство, которые напрямую затрагивают жизнь граждан. Так, начиная с июля не выходя из дома можно получить «больничный лист». Листок о нетрудоспособности с согласия пациента теперь будут в электронном виде. При этом документ с электронной подписью медучреждения пересылается сразу работодателю. Выбор, какой больничный оформлять, пока что остаётся за пациентом.

С завтрашнего дня можно приобрести алкогольные напитки можно будет не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, а также по паспорту болельщик. Список документов, с помощью которого можно купить «чего покрепче», расширили из-за правовой коллизии. Дело в том, что аналогичный перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включает в себя водительские права.

С 5 июля беспилотные летательные аппараты тяжелее 0,25, но легче 30 килограммов, придётся регистрировать как гражданские воздушные суда. Об этом говорится в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации». Заявка, которую можно подать через интернет, обойдётся примерно в 300 рублей.

С 8 июля операторы сотовой связи будут оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью SMS. Закон распространяется и на средства массовой информации. Речь идет об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий.

Вступили в силу поправки в закон о персональных данных. Наказание за их неправильное использование ужесточили. Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20 тысяч рублей, а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей.

Фото: Медвестник