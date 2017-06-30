Мурманчане возмущены отменой московских рейсов авиакомпанией Red Wings

03 Июля 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Около тысячи мурманчан не могут улететь из-за отмены совместных дневных рейсов авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings в Москву и обратно. Об этом агентству рассказали пассажиры отменённых рейсов.

«Мы приехали в аэропорт к началу регистрации и с удивлением узнали об отмене рейса. Ни смс, ни телефонного звонка – вообще никакой информации», – сообщили «Би-порту» пассажиры.

«Об отмене рейса Red Wings узнали совершенно случайно – у друзей был оформлен билет на этот же рейс, но от имени «Нордавиа» и им пришло уведомление. Но как быть нам – было совершенно непонятно. Дозвонились по «горячей линии» до авиакомпании, где нас послали в «Нордавиа», а в представительстве «Нордавиа» сообщили, что рейсы отменены по решению Red Wings предложили оформить возврат и купить билет на рейс другой авиакомпании, так как билетов на Москву на собственные рейсы «Нордавиа» нет на несколько дней вперёд», – жалуются мурманчане.

«Сегодня отменили рейсы из Мурманска до 6 июля, оповещений об отмене не было. На рейс из Москвы опоздала, отпуск откладывается», – пишут жители Мурманска в соцсетях.

Как следует из комментариев в официальной группе «Нордавиа» вКонтакте, аналогичная проблема возникла и в ряде других городов присутствия альянса. На сайте мурманского аэропорта размещена информация об отмене дневного рейса Мурманск – Москва с 30 июня по 26 июля по решению Red Wings. В паблике авиакомпании эта информация подтверждается, но вместе с тем делается утверждение, что «с 27 июля авиакомпания продолжит выполнять рейсы. Также на нашем сайте подаются билеты на совместные рейсы с «Нордавиа», они выполняются по расписанию. Поэтому продажа идёт и билеты есть на все дни». Ситуация более чем запутанная – дневные рейсы по договору код-шеринга вместе с «Нордавиа», при этом отменяются только рейсы Red Wings.

«Подобная ситуация с задержками и отменами рейсов вероятнее всего может быть связана с тем, что авиакомпания не получила планируемые Эйрбасы, то есть мягко говоря решила прыгнуть выше головы, а в результате – страдают пассажиры. Если бы расписание было составлено исходя из меньшего количества воздушных судов, подобных проблем можно было избежать», – пояснили «Би-порту» специалисты, знакомые с ситуацией. «На дневной рейс ставили машины большой вместимости (Ту-204 и Airbus A320), которые заполнялись менее чем на половину. Выполняй они рейсы на Боингах «Нордавиа» – загрузка была бы коммерчески выгодной», – добавили собеседники агентства.

Фото: А. Кваснюк