Похождения судебного пристава: должник, собака и две сосиски

03 Июля 2017 года, 11:30

АПАТИТЫ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Судебному приставу из Апатитов пришлось прибегнуть к хитрости, подсмотренной в известном советском фильме, чтобы попасть в дом, где проживал должник. На исполнении находилось дело по розыску местного жителя, который задолжал по алиментам.

«В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен адрес возможного нахождения должника, однако, попасть по данному адресу не представилось возможным, так как на площадке находилась крупная собака, и при попытке пройти мимо нее она проявляла агрессию», - сообщили «Би-поту» в УФССП по Мурманской области.

Ведомый желанием, во что бы то ни стало проникнуть в подъезд дома, судебный пристав вспомнил комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Он сходил в ближайший продуктовый магазин и купил две сосиски.

«В итоге, после первой же съеденной сосиски собака подружилась с приставом, а должник был сопровожден в отдел судебных приставов и привлечен к административной ответственности», - рассказали в ведомстве.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости