Налоговая сможет блокировать анонимайзеры без суда и следствия

03 Июля 2017 года, 12:21

РОССИЯ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - Федеральная налоговая служба получила возможность блокировать анонимайзеры. Приказ, подписанный главами Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, был на днях зарегистрирован Минюстом России.

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит ФНС задачу — бороться со средствами обхода блокировок интернет-казино. Но в России сегодня нет специальных инструментов, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Таким образом ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры, пишут «Известия».

Юристы считают соответствующий пункт приказа незаконным. Законопроект, запрещающий работу в России анонимайзеров, не фильтрующих сайты из «черного списка», прошел еще только первое чтение в Госдуме.

Ряд депутатов разработали поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», они были внесены в Госдуму 8 июня. Согласно тексту документа, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут закрыть доступ к сайтам, заблокированным в России. Если они откажутся, то эти ресурсы сами будут внесены в черный список.

Фото: Getty Images/Daniel Grill