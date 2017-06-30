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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Есть какие-то особенности при заказе ритуальных товаров через интернет-магазин?
 
 
 
 
03 Июля 2017 года, 13:10

Есть какие-то особенности при заказе ритуальных товаров через интернет-магазин?


Компьютерной грамотностью детей учат в школе. Когда человек повзрослел, работа, учеба и общение в виртуальном мире занимает большую часть времени. Аналогичная ситуация — у состоявшихся людей. Глобальная сеть стала составной частью нашей реальности.

Почему раньше не продавали ритуальные товары в виртуальном пространстве?

В последние годы возросла скорость передачи данных в интернет. Благодаря этому изображения с экрана максимально полно передают особенности реальных вещей. Покупки товаров или заказы услуг в онлайн-режиме стали привычными действиями.

Дополнительный канал привлечения клиентов с успехом применяют предприниматели. Практически все производители и торговые компании имеют свое представительство в сети. Есть специфические виды деятельности, которые долгое время не рекламировали товары и услуги через интернет.

Есть какие-то особенности при покупке гроба и венков в интернет-магазине?

На страницах сайта, как в демонстрационном зале реального магазина, родственники могут выбрать гробы, венки, кресты, текстильные принадлежности. Все фотографии — качественные, при нажатии — увеличиваются. Четкие изображения дают детальное представление о предметах. Благодаря подробному описанию и характеристикам, пользователь получает полную информацию о комплектации и особенностях товара.

Заказ ритуальных принадлежностей происходит после телефонного общения с сотрудником. Консультант расскажет об отличиях предметов одной группы. С учетом вероисповедания и материальных возможностей, поможет подобрать необходимые принадлежности.

Часть размещенных в интернет-магазине предметов входят в пакетные предложения. Если родственники закажут комплексный сервис, есть возможность дополнить стандартный или базовый комплект по своему усмотрению.

Преимущества заказа ритуальных товаров через интернет

1. Увеличение времени на планирование похорон: родственники не занимаются поиском и доставкой гроба, сопутствующих товаров и ритуальной атрибутики; заказ доставит в оговоренное время.

2. Экономия средств: есть возможность в спокойной обстановке (без посторонних людей) обсудить с членами семьи перечень предметов, выбрать лучший вариант по соотношению качества и цены.

3. Прозрачность сделки: перед оплатой заказчик получает на руки список предметов с указанием цен и суммарной стоимости.

Официальная государственная похоронная служба Ritual.ru предлагает заказать ритуальные изделия через свой интернет-магазин. С ассортиментом изделий можно познакомиться по адресу. Доставка заказов и предоставление услуг — по Москве и области.

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