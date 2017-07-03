В областной акции «Один день в новом месте» приняли участие более ста человек

03 Июля 2017 года, 14:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Более ста человек приняли участие в акции «Один день в новом месте» в Мурманской области. Мероприятие, участниками которого стали молодые люди от 14 до 25 лет, даёт возможность побывать в интересующей организации и увидеть все тонкости работы.

Молодые люди интересовались особенностями работы помощника машиниста и пожарного, хотели побывать на Кольской ГМК, почувствовать себя в роли сотрудника администрации муниципалитета, федеральной налоговой службы и учреждения здравоохранения. Среди уникальных заявок этого года – посещение океанариума, центра медицинской профилактики и фотоцентра.

Акция «Один день в новом месте» проходила как в индивидуальном, так и в групповом форматах. Так, первокурсники направления «Организация работы с молодежью» Мурманского арктического государственного университета получили возможность принять участие в организации регионального форума молодежи Мурманской области «#51ФМ». В Кандалакше, Заозерске и Видяево группы участников посетили пекарню, салон красоты, отделение полиции и «Почты России», детские сады, фитнес-клуб, а также смогли присутствовать на противопожарных учениях.