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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Почётному мурманчанину Владимиру Горячкину исполнилось 80 лет
 
 
 
 
03 Июля 2017 года, 14:32

Почётному мурманчанину Владимиру Горячкину исполнилось 80 лет


МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Почётному жителю Мурманска, председателю горисполкома в 1984-1989 годах Владимиру Горячкину 2 июля исполнилось 80 лет. Должностей у последнего советского мэра за всю его жизнь было не мало. С 1992 года Горячкин возглавлял Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения администрации Мурманской области. С 1994 года – начальник контрольно-ревизионного отдела Управления федерального казначейства по Мурманской области. Является почётным президентом федерации бокса Мурманской области.

Не так давно он приобрел звание держателя персонального архивного фонда, сообщили в Государственном архиве Мурманской области. В настоящий момент создается фонд личных документов Горячкина – идет процесс приема и обработки материалов.

Среди принятых на хранение документов, особый интерес представляют рукописи книг, статей, докладов и выступлений, письма-отзывы, рецензии на изданные книги, рабочие ежедневники и записные книжки за 1979-2009 гг. Многие факты, представленные в документах, никогда прежде не освещались историками.

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