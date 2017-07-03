Почётному мурманчанину Владимиру Горячкину исполнилось 80 лет

03 Июля 2017 года, 14:32

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Почётному жителю Мурманска, председателю горисполкома в 1984-1989 годах Владимиру Горячкину 2 июля исполнилось 80 лет. Должностей у последнего советского мэра за всю его жизнь было не мало. С 1992 года Горячкин возглавлял Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения администрации Мурманской области. С 1994 года – начальник контрольно-ревизионного отдела Управления федерального казначейства по Мурманской области. Является почётным президентом федерации бокса Мурманской области.

Не так давно он приобрел звание держателя персонального архивного фонда, сообщили в Государственном архиве Мурманской области. В настоящий момент создается фонд личных документов Горячкина – идет процесс приема и обработки материалов.

Среди принятых на хранение документов, особый интерес представляют рукописи книг, статей, докладов и выступлений, письма-отзывы, рецензии на изданные книги, рабочие ежедневники и записные книжки за 1979-2009 гг. Многие факты, представленные в документах, никогда прежде не освещались историками.