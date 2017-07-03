«Аэропорт Мурманск» подвёл итоги работы за первое полугодие

03 Июля 2017 года, 14:59

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – С начала года общий пассажиропоток мурманского аэропорта вырос на 10,5% и достиг отметки 385 тысяч человек (годом ранее этот показатель составил 348,6 тысяч). Об этом «Би-порту» сообщил заместитель руководителя по авиационной коммерции Александр Архипов.

«В июне пассажиропоток также вырос и составил почти 80,5 тысяч человек (в июне прошлого года этот показатель был равен 75 тысячам). Выросла средняя загрузка пассажирских кресел – на московском направлении она составила 89%, на южных – Сочи, Анапа, Симферополь – 81%», – прокомментировал результаты Александр Архипов.

Архипов отметил, что пассажиропоток вырос как на внутрироссийских рейсах, так и на международных направлениях. С начала летнего сезона значительно увеличилось количество чартеров в столицу Заполярья с рыбаками на мурманские реки и туристами под круизы на Северный полюс.

Фото: М. Паламарчук