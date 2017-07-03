Суда аварийно-спасательного отряда прибыли в район затопления транспорта «Томас Дональдсон»

03 Июля 2017 года, 15:48

РОССИЯ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов, прибыл к месту проведения тактико-специального учения по выполнению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Данное судно, по оценке командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, «является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников». Как отметил командующий Северным флотом, «в этом году планируется не только поднять несколько образцов автобронетанковой техники времён Великой Отечественной войны, но и отработать комплексные приёмы работы под водой водолазов-глубоководников по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», таких как условная авария подводной лодки.

По прибытии в назначенный район Баренцева моря возле западной оконечности острова Кильдин, экипажи судов сразу приступили к оборудованию рейда и постановке и фиксации судов строго над затонувшим объектом. Для руководства подводно-техническими работами, сбора, накопления и обработки получаемой информации о подводной обстановке и определения тактики проведения работ на борту КИЛ-143 развёрнут штаб тактико-специального учения. Планируется, что учение продлится в течение нескольких недель.

В ближайшее время водолазы приступят к спускам на глубину 50-60 метров, для проведения разведки подводной обстановки возле лежащего на грунте транспорта «Томас Дональдсон» и уточнения объема и оценки сложности планируемых работ.