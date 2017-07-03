«Обнимая Небо…»: лучшие фотографии мурманских споттеров будут отмечены подарками

03 Июля 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Администрация аэропорта Мурманск раскрыла некоторые детали предстоящего традиционного споттинга «Обнимая Небо...», который состоится в ближайшую субботу. Прежде всего, это большая лётная программа – взлётка мурманского аэродрома в этот день будет принимать как регулярные, так и чартерные рейсы.

«Мы всегда стараемся провести мероприятие необычно. В этом году заполярных спорттеров ждёт много нового и интересного. И главное – отличное настроение и приятная компания», – рассказал «Би-порт» генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов. Руководитель воздушной гавани также добавил, что от имени аэропорта по итогам споттинга также будет объявлен конкурс на лучшую фотографию.

Ценными призами и подарками будут отмечены лучшие фотографии самолётов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», сделанные во время мероприятия.

«Мурманское направление одно из важных направлений полетов «России» на Северо-Западе, которое стабильно развивается. Авиакомпания традиционно оказывает поддержку споттингу, в этом году автор лучшего снимка самолёта авиакомпании в аэропорту Мурманска будет отмечен ценным подарком», – рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Он также напомнил, что в парке воздушных судов перевозчика есть самолёт Airbus A319, названный в честь города-героя Мурманск. В первый рейс именной самолёт совершил посадку в мурманском аэропорту 22 декабря 2016 года. Сегодня воздушные суда данного типа выполняют до трёх ежедневных рейса в столицу Заполярья, нередко здесь можно увидеть и сам «Мурманск».

VI официальный авиационный споттинг «Обнимая Небо...» пройдёт в аэропорту Мурманска 8 июля 2017 года. Сегодня вечером заканчивается приём заявок, и в ближайшие дни организаторы направят официальные приглашения тем споттерам, которые будут отобраны к участию.

Официальные хэштеги мероприятия #Споттинг51, #ОбнимаяНебо, #Tele2spotting, по которым уже сейчас доступно множество фотографии прошлых лет. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте созданы страницы акции, где публикуется важная информация, фото- и видеоматериалы, интересные факты и многое другое. Генеральным информационным партнёром-организатором споттинга является ИА «Би-порт».