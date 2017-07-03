В День рыбака в Мурманске можно будет купить свежую треску

03 Июля 2017 года, 16:23

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на центральном стадионе профсоюзов 9 июля состоится празднование Дня рыбака. Как сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства, в этот день с 10 утра откроется торговля охлаждённой треской.

«С борта судна свежевыловленная рыба поступит в места продажи. Организованы 4 торговые точки на нижней и верхней площадке стадиона», - говорится в сообщении.

Организаторы праздника предупреждают, чтобы рыбы хватит всем. В 2016 году к празднику доставили семь тонн охлаждённой трески и пикши, которую продавали по 149 и 110 рублей за килограмм соответственно.