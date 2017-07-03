Мурманск: прогноз отключений на 4 июля

МУРМАНСК/ 3 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июля.
С 8 ЧАСОВ 27 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ – ул. Карла Либкнехта, 27
ул. Октябрьская, 26
09.00 – 20.00 ул. Александра Невского, 4, 5, 55
Нижне-Ростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39
переулок Портовый, 2
ул. Шмидта, 2, 4, 6, 8
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7
09.00 – 17.00 ул. Зеленая, 47, 47а
ул. Каменная, 2 (корп. 1,2,3)
пр. Кирова, 31, 31а
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 30 МИНУТ 3 ИЮЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ – ул. Новосельская, 19
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Новосельская, 22, 24, 26, 26а, 28, 29, 29а, 30, 32, 38, 40
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.