Центр Мурманска обесточен из-за аварии

03 Июля 2017 года, 22:41

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В центре Мурманска отключилось электроснабжение. Причиной тому послужила авария на Производственном отделении «Северный электрические сети» («Колэнерго»). Сообщения об отсутствии электричества поступают от жителей улиц Полярные Зори, Книповича, Новое Плато. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок.

На месте аварии произошло возгорание, были вызваны пожарные.

Авария также послужила причиной отключения от питания Мурманской ТЭЦ, в связи с чем в центре города приостановлена подача горячего водоснабжения.

В «Колэнерго» «Би-порту» заявили, что в настоящий момент все потребители подключены к электроснабжению. В тоже время в социальных сетях продолжают поступать жалобы на отсутствие света, а также неработающие светофоры.

Фото: Татьяна Кузьменко