Атомные ледоколы проведут танкеры с топливом в порт Певек

04 Июля 2017 года, 08:25

РОССИЯ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Танкеры «Индига» и «Варзуга» в рамках ежегодного северного завоза доставят в порт Певек дизельное топливо. В летнюю навигацию 2017 года планируется перевезти 75 тысяч углеводородов последовательными рейсами судов. Сейчас на борту танкеров 27 тысяч тонн груза.

По имеющимся данным, во всех арктических морях наблюдается тяжелый тип ледовых условий. На отдельных участках Арктики, особенно в море Лаптевых, ледовый массив больше средних многолетних значений, толщина льда здесь местами достигает 1,5 м. Проводку судов от Карских ворот до пункта назначения будут осуществлять атомные ледоколы «Ямал» и «Таймыр».