В Мурманске в тестовом режиме заработала Служба-112

04 Июля 2017 года, 09:21

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске с 4 июля в режиме опытной эксплуатации начала работу Служба-112. С сегодняшнего дня абоненты «Ростелекома» и МТС имеют возможность вызвать скорую помощь, полицию, сообщить о пожаре, утечке газа, ДТП или другом происшествии, набрав единый номер вызова экстренных служб - «112».

«На вызов ответит оператор, который оценив ситуацию, вызовет все необходимые для реагирования тревожные службы и окажет консультативную помощь абоненту», - рассказали в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Подключение других операторов мобильной связи к вызову экстренных служб по единому номеру 112 будет проводиться позже. При этом дозвониться до экстренных служб по-прежнему можно по номерам 01(101), 02 (102), 03 (103), 04 (104).