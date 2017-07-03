Электроснабжение Мурманска обеспечено по нормальной схеме

04 Июля 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» утром 4 июля полностью восстановили нормальную схему электроснабжения потребителей центральной части Мурманска.

Минувшей ночью в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ №5 в центре города произошел перерыв в электроснабжении, после которого ряд потребителей и смежных сетевых организаций были запитаны по резервным схемам.

Посредством оперативных переключений сотрудники «Колэнерго» подали напряжение в распредсети, после чего приступили к работам по повышению надежности электроснабжения потребителей. В настоящее время полностью восстановлена нормальная схема работы распредсетей.

Напоминаем, что для оперативной обратной связи с потребителями в случае нарушения электроснабжения работает «горячая линия» филиала «Колэнерго»: 8(81553)-68-353.