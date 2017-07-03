«Нордавиа»: споттинг – отличная возможность показать главный технический актив авиакомпании

04 Июля 2017 года, 10:24

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» присоединяется к официальному мурманскому споттингу «Обнимая Небо...» и ожидает от участников ярких кадров. Авторов лучших снимков руководство авиапредприятия отметит подарками.

«Для авиакомпании споттинг – это отличная возможность показать глазами профессиональных фотографов самый важный технический актив авиакомпании – воздушные суда. Думаю, что мурманский аэропорт – отличное место для сбора блоггеров и авиационных фотографов. Мы ждем от них новых снимков, глядя на которые каждый захочет снова и снова подняться на борту самолета в небо», – рассказал «Би-порту» генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Ведущий региональный перевозчик Северо-Запада регулярно оказывает поддержку ярким и незабываемым проектам. Так в марте 2015 года совместно с «Би-портом» был организован уникальный рейс Eclipse Flight к полосе полного солнечного затмения. Кроме того, «Нордавиа» активно поддерживает авиационную блогосферу.

«Авиационные фотографы – люди особенные. Они одержимы авиацией и готовы на многое, чтобы сделать самый-самый кадр... От их терпения, выдержки и профессионализма во многом зависит популярность гражданской авиации. Фотографии воздушных судов всегда привлекали внимание людей. Когда на них смотришь, невольно хочется совершить полет на борту самолета. Вот почему споттинг – это всегда не только яркое событие, но и действо, в котором есть некое таинство – а что авиационные фотографы в этот раз «поймают» в кадре в небе и на земле?», – отметил директор по корпоративным коммуникациям авиакомпании «Нордавиа» Виктор Аношкин.

VI официальный авиационный споттинг «Обнимая Небо...» пройдёт в аэропорту Мурманска 8 июля 2017 года. Официальные хэштеги мероприятия #Споттинг51, #ОбнимаяНебо, #Tele2spotting.

Фото: Арсений Шемякин