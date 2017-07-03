МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Вечером 3 июля в реке Кола утонул мужчина. Как рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.
Двое друзей после работы решили пойти искупаться на речку в районе посёлка Зверосовхоз. Один из мужчин, 1991 года рождения, начал тонуть, а второй, 1978 года рождения, бросился в воду, чтобы спасти товарища. В результате первому мужчине выбраться удалось, а вот для второго прыжок в воду стал роковым. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.