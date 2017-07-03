Выехать за границу можно будет с задолженностью в 30 тысяч рублей

04 Июля 2017 года, 11:04

РОССИЯ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – Минимальная сумма долга, при которой судебные приставы будут ограничивать право гражданина на выезд за границу, может увеличиться с 10 до 30 тысяч рублей. Поправки в законодательство подготовил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

Изначально поправки были направлены на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу, пишут «Известия». Премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре на заседании правительства отмечал, что эта процедура «должна быть значительно короче, не больше суток». Сейчас на это уходит 7-10 дней.

Поправки о минимальной сумме долга подоспели ко второму чтению. После введения ограничения должнику следует погасить задолженность в течение пяти дней, иначе минимальный порог вновь будет снижен до 10 тысяч рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев