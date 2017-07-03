Каскад Нивских ГЭС приступает к холостым сбросам воды

04 Июля 2017 года, 11:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – НА Каскаде Нивских ГЭС с 6 июля начнутся сбросы воды. Будут открыты донные водосбросы на Нива ГЭС-1 объемом 125 кубических метров в секунду и холостой водосброс на Нива ГЭС-3 объемом 180 кубических метров в секунду. Об этом сообщили в ТГК-1.

«Благодаря теплой погоде началось таяние снега в Хибинах, наблюдается высокий приток воды в озеро Имандра, которое служит водохранилищем для гидростанций на реке Нива. Для регулирования уровня воды и требуется пропуск воды через водосбросы», — пояснил директор Каскада Нивских ГЭС Андрей Жарников.

Накануне сообщалось о холостых сбросах воды на Нива ГЭС-2.