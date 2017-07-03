В Ловозерском районе отменён режим ЧС

04 Июля 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Природный пожар в Ловозерском районе полностью ликвидирован. Как стало известно «Би-порту», распоряжением главы муниципального образования в этой связи отменён режим чрезвычайной ситуации.

С вечера воскресенья в 33 километрах от посёлка Североморск-3 действовал тундровый пожар, площадь которого к полудню понедельника достигла 200 гектар. Накануне вечером пожар был локализован.

Также стало известно о том, что в 42 километрах от Кировска 22 человека тушат лесной пожар. Сегодня утром он был локализован.