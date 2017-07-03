Более половины объектов Северного флота готовы к зиме

04 Июля 2017 года, 11:50

РОССИЯ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Более 56% объектов Северного флота готовы к прохождению грядущего зимнего периода. Совещание по вопросам подготовки к зиме прошло сегодня в Североморске.

Как сообщил руководитель филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев, в настоящее время на Северном флоте подготовлено к зиме 134 объекта теплового хозяйства – 118 котельных и 16 центральных тепловых пунктов. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования тепловых сетей на 214 котельных, более чем на 427 километрах сетей, на 618 котлах и 134 теплообменных аппаратах.

В настоящее время на всех объектах Северного флота выполняются регламентные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования, ревизии запорно-регулирующей арматуры котельного оборудования и трубопроводов.

Всего в эксплуатации Северного флота находится около 4 тысяч объектов, расположенных на территории четырех субъектов Российской Федерации – в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми.