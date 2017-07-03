В Архангельске нашли «радиоактивную» зенитную пушку

04 Июля 2017 года, 12:00

АРХАНГЕЛЬСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Следственный комитет по Архангельской области проведёт проверку по факту публикации в СМИ о превышении радиационного фона у одного из экспонатов в парке Победы в Архангельске. Речь идёт о зенитной пушке АЗП-67, которая была установлена в парке в 2013 году. С дозиметром к памятнику подошёл местный житель: мощность Гамма фона составила более 46.99 мкЗв/час при норме 0.30 мкЗв/час. Информация об этом тут же разлетелась по местным средствам массовой информации и социальным сетям.

Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Между тем сообщается, что сегодня экспонат увезли из парка спецтранспортом для детального изучения.

Фото из группы «ВКонтакте»